Diego Renan desfalca Cruzeiro contra Prudente O Cruzeiro buscará se recuperar da derrota para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro diante do Prudente, sábado, fora de casa, sem o seu lateral-esquerdo titular. Diego Renan recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico de domingo e vai cumprir suspensão automática no fim de semana.