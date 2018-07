Diego Renan e Fabrício voltam a desfalcar o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Diego Renan e o volante Fabrício voltarão a desfalcar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O defensor se recupera de cansaço muscular enquanto que o meio-campista sofre com um estiramento na coxa direita e, assim, ambos não foram relacionados pelo técnico Adílson Batista para o jogo com o Ceará.

Em compensação, o volante Fabinho está recuperado de uma torção no joelho direito, sofrida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, e poderá atuar no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Castelão, contra o Ceará.

Na lista de relacionados, a principal novidade é o atacante Eliandro, que entra na vaga do equatoriano Guerrón, e ficará como opção no banco de reservas, já que o ataque do Cruzeiro será formado por Kleber e Thiago Ribeiro.

Confira a relação de jogadores do Cruzeiro para o confronto com o Ceará:

Goleiros: Fábio e Flávio

Laterais: Fernandinho e Jonathan

Zagueiros: Gil, Leonardo Silva e Thiago Heleno

Volantes: Elicarlos, Fabinho, Henrique e Marquinhos Paraná

Meias: Pedro Ken e Roger

Atacantes: Eliandro, Kieza, Kleber, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista