Diego Renan e Thiago Ribeiro tentam reforçar Cruzeiro

A esperança do Cruzeiro é de contar com os dois jogadores diante do Corinthians, domingo, no Estádio do Pacaembu, mas o departamento médico evita realizar previsões. Entregues à fisioterapia, ambos realizaram exercício do Centro Avançado de Reabilitação Esportiva e uma corrida leve no campo 3 da Toca da Raposa II.

Diego Renan sofreu um estiramento muscular na coxa direita no jogo contra o Grêmio, disputado na Arena do Jacaré, pela oitava do Brasileirão. Já Thiago Ribeiro faz tratamento contra dores no tornozelo, que o impediram de enfrentar o Bahia no último domingo.

Enquanto trabalha pare recuperar os lesionados, o Cruzeiro já sabe que terá um desfalque certo na 11ª rodada do Brasileirão. O volante Leandro Guerreiro recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Em compensação, o zagueiro Gil vai reforçar o time mineiro após cumprir gancho contra o Bahia.

"Pena que perdemos o Guerreiro na última bola do jogo, que é um jogador de ficar mais postado, é um guardião da defesa. Mas a gente tem uma semana, vamos ter calma, paciência e para encontrar um substituto", disse o técnico Joel Santana.