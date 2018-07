Diego Renan esquece vaias e celebra fase no Cruzeiro

"É fruto do trabalho, ganha-se a posição nos treinamentos. Ter a confiança do treinador é muito importante para qualquer jogador e o Vagner Mancini vem confiando em mim. Eu fico feliz de poder representar a base do Cruzeiro no elenco profissional. É um orgulho muito grande porque não é fácil sair da base e se firmar em uma equipe grande como o Cruzeiro", avalia Diego Renan.

Para o lateral, a boa atuação diante do Democrata de Governador Valares, na quarta-feira passada, lhe dá moral para esquecer as vaias do passado e se firmar de vez no time. "Aos poucos estou voltando a ganhar confiança, principalmente do torcedor, que chegou a vaiar, criticar em alguns jogos, mas eu nunca deixei isso me abalar. Dentro de campo eu tento fazer o melhor para que possa sempre ajudar a equipe", garantiu ele.

Diego Renan também comemora a boa fase da equipe, que venceu os últimos três jogos que fez e aliviou a pressão que vinha desde o fim de 2011. "É bom para ter mais tranquilidade para trabalhar. A pressão estava grande em cima de nós, jogadores, mas agora temos tudo para seguir no caminho das vitórias e terminar essa primeira fase do Campeonato Mineiro na liderança para ter vantagem."