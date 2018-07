Diego Renan treina, mas ainda é dúvida no Cruzeiro Recuperado de lesão no ombro e de amidalite, problemas o deixaram 18 dias parado, o lateral Diego Renan treinou normalmente nesta terça-feira. Apesar disso, ele ainda é dúvida no time do Cruzeiro que fará o clássico com o Atlético-MG, domingo, pelo Brasileirão. O técnico Cuca prefere esperar a evolução do jogador durante a semana antes de confirmar a escalação.