Diego Renan vê Vasco com obrigação de disputar ponta

Durante toda a pausa da Série B para a Copa do Mundo, o Vasco tem que conviver com o incômodo 10.º lugar da tabela, muito aquém dos prognósticos feitos para o time, que voltou à segunda divisão do Campeonato Brasileiro como favorito absoluto para fazer como outros grandes e conquistar o título.

Enquanto a competição não é retomada, o elenco vascaíno trabalha duro na intertemporada para, na volta da Série B, finalmente passar a brigar pelas primeiras posições. "É trabalhar e focar muito no nosso objetivo. Temos totais condições de brigar na ponta da tabela. O Vasco é uma equipe grande e tem essa obrigação. Não tem muito segredo", comenta o lateral Diego Renan.

Até aqui, o Vasco soma 14 pontos, sete a menos que o líder Ceará. Mas o time carioca fez um jogo a menos (nove) que os rivais. Se vencer o jogo atrasado, chega aos mesmos 17 pontos que o América-MG, o quarto colocado.

"Não perdemos muitos jogos. Empatamos muitos. Então, acho que isso que fez com que a equipe não tivesse um melhor rendimento, mas agora com esses treinos intensos, tenho certeza que o grupo vai voltar com muito gás. Vamos trabalhar para isso", completa Diego Renan.