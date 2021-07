Diego Ribas volta ao Flamengo diante do Bahia em Salvador; Thiago Maia é poupado

Duas semanas após sofrer lesão no joelho contra o Cuiabá, o meio-campista Diego Ribas está de volta ao Flamengo. Com recuperação rápida e antes do esperado, o jogador reforça o elenco diante do Bahia, neste domingo, em Salvador, num teste para estar à disposição no confronto de volta com o Defensa y Justicia, quarta-feira, pela Copa Libertadores. Já o volante Thiago Maia é desfalque para seguir reforço muscular no joelho.

Renato Gaúcho não informou se irá poupar o elenco pensando nos argentinos. Ele levou todos os titulares à disposição para o jogo do Brasileirão pelo fato de o elenco não retornar de Salvador ao Rio. Após o duelo com o Bahia, a delegação vai direto para Brasília, onde encara o Defensa y Justicia com a volta do público no Mané Garrincha.

Além de Thiago Maia, os titulares Bruno Henrique e Rodrigo Caio ficaram no Rio em fase final de recuperação física para também serem reforços na Libertadores, assim como o paraguaio Piris da Motta, recentemente reintegrado ao elenco, mas que acabou acusando um problema no tornozelo. "O atleta Thiago Maia segue a programação de retorno gradual. Realizará trabalho de reforço no joelho, no CT. O atleta Piris da Motta sentiu dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Iniciou tratamento", informou o Flamengo.

Diego retorna para resgatar o ritmo de jogo. Com a saída de Gerson e ainda sem contratação de um reforço para a vaga, é possível que ele assuma a função de segundo volante. Ele terá Willian Arão como parceiro. Depois, deverá jogar ao lado de Thiago Maia. Os cariocas negociam com Thiago Mendes, que está retornando da França, mas a janela europeia só abre em agosto. Até lá, o técnico Renato Gaúcho terá de recorrer aos atletas do elenco.