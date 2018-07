Diego Sacoman supera problema cardíaco e pode voltar ao futebol

Após quatro meses de muita angústia e esperança, o zagueiro Diego Sacoman finalmente recebeu o aval para voltar a jogar futebol. Após quatro meses parado por conta de uma hipertrofia ventricular esquerda, espécie de espessamento anormal no ventrículo esquerdo, o jogador já começou a discutir um possível retorno à Ponte Preta.

A equipe médica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, de São Paulo, foi responsável por assinar o laudo médico liberando o defensor de 27 anos para realizar atividades físicas. "Minha felicidade era tamanha, estava com tanta vontade de fazer atividade física, que saí correndo do hospital", comemorou Diego Sacoman, que correu cerca de cinco quilômetros antes de parar.

O contrato do zagueiro com a Ponte terminou no último dia 31 de dezembro, porém havia previsão de renovação automática por um período igual ao que ele ficou parado. "Vou conversar para ver o que o departamento médico e comissão técnica pensam", afirmou, lembrando que a única recomendação é um monitoramento a cada seis meses.