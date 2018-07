Diego se vê preparado para ser titular no Botafogo e espera sequência de jogos Com a grave lesão do lateral-direito Luis Ricardo, que sofreu uma fratura no tornozelo e só voltará a jogar no ano que vem, o técnico Jair Ventura já definiu quem será o substituto no Botafogo. Cria das categorias de base, Diego, que subiu do time júnior em 2015, ganha uma chance definitiva entre os titulares. Já começou jogando no clássico contra o Fluminense, na última quarta-feira, e agora espera dar sequência contra o Cruzeiro, neste domingo, em Belo Horizonte, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.