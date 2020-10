Diego sente dores musculares e desfalca o Flamengo em jogo decisivo com o Inter

Autor de belo gol diante do Corinthians na rodada passada, o meia Diego Ribas desfalcará o Flamengo no jogo decisivo diante do Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O clube informou que o meia acusou dores musculares na coxa direita e não disputa a partida que vale a liderança do torneio.

Diego permaneceu no Rio fazendo tratamento intensivo ao lado de Rodrigo Caio, Arrascaeta, Gabigol e Diego Alves, os demais contundidos do elenco flamenguista. Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo é outro desfalque.

Por outro lado, o técnicos Domenèc Torrent ganha algumas opções para a escalação. Gustavo Henrique se recuperou do trauma no testículo e deve ser titular em Porto Alegre. Pedro Rocha e João Lucas, também livre de lesões, fizeram parte da delegação que embarcou para o Sul neste sábado. Eles foram relacionados pelo espanhol.

Com os mesmos 34 pontos do Internacional, mas desvantagem nós critérios de desempate, o Flamengo buscará a vitória fora de casa para se isolar na ponta da tabela. Domenèc apostará no faro de gols de Pedro e no bom momento de Vitinho para trazer os três pontos do Beira-Rio.