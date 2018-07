Diego Silva é liberado para jogar mesmo com problema cardíaco

O volante Diego Silva está liberado para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Guarani. O clube de Campinas confirmou, em nota oficial nesta quinta-feira, que o ex-jogador do Flamengo está apto a jogar, após consulta com o cardiologista Nabil Ghorayeb, especialista em medicina esportiva.

Após uma bateria de exames na capital paulista, o diagnóstico apontou que Diego Silva sofre de um problema chamado Bloqueio Átrio-Ventricular do primeiro grau 1, uma espécie de doença na condução elétrica do coração. Apesar de o exame constatar o problema, na visão de Ghorayeb isso não impedirá o jogador de atuar profissionalmente.

Com o aval do cardiologista, o Guarani publicou o comunicado informando que há "indicativos sólidos para decidir pela manutenção do atleta junto ao grupo". O clube confirmou também que o volante foi relacionado para a partida contra o Monte Azul, neste sábado, às 10h30, na estreia da Série A2 do Paulista.

Na semana passada, Diego Silva passou por exames e o resultado do seu eletrocardiograma veio com alterações. A partir de então, o departamento médico do Guarani afastou o jogador dos treinos e marcou consulta com Ghorayeb, em São Paulo.