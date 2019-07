Diego sofre fratura no tornozelo e será operado na volta do Flamengo ao Rio

O Flamengo sofreu uma baixa de peso para a sequência da temporada 2019. Nesta quarta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Emelec, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o médico Márcio Tannure, do clube carioca, confirmou que o meia Diego fraturou o tornozelo esquerdo e será operado no retorno da delegação ao Rio. Ele não definiu a data e nem deu grandes detalhes da lesão, mas indicou que o problema é grave.

"O Diego sofreu uma fratura-luxação no tornozelo esquerdo, com fratura óssea e lesão ligamentar. O tratamento é cirúrgico. A fratura é considerada complexa. Amanhã, quando ele chegar de viagem será reavaliado por mim no hospital, com outros exames complementares para avaliarmos a real extensão dessa lesão. Vamos agendar a cirurgia o mais breve o possível", disse o chefe do departamento médico do Flamengo.

Após receber uma entrada dura, Diego enroscou o tornozelo no gramado aos 26 minutos do segundo tempo. Não conseguiu se levantar, chorou de dor e deixou o campo de maca direto pra os vestiários. Posteriormente, foi levado a um hospital, onde exames preliminares apontaram a necessidade de cirurgia.

Quando Diego deixou o campo, o Flamengo já havia realizado as três substituições, o que levou o time a terminar a partida com dez jogadores no campo, em igualdade numérica ao Emelec, pois um atleta do time equatoriano - Vega - havia sido expulso.

Diego não é o único problema por lesão do Flamengo, pois os meias Éverton Ribeiro, Arrascaeta e o atacante Vitinho não puderam atuar em Guayaquil por estarem contundidos.