Diego Souza acerta com Metalist e deixa o Cruzeiro

SÃO PAULO - A passagem do meia Diego Souza pelo Cruzeiro chegou mesmo ao fim. O jogador acertou a transferência para o futebol ucraniano e vai defender o Metalist. O valor da transação foi de seis milhões de euros (quase R$ 18 milhões). O Cruzeiro ainda terá à disposição o atacante Willian, ex-Corinthians. O vínculo será de um ano.

Diego Souza chegou ao Cruzeiro no começo de 2013. O camisa 10 fez apenas 25 partidas e marcou oito gols. No Campeonato Mineiro, não conseguiu levar o time cruzeirense ao título, perdendo para o Atlético-MG.

A assinatura do contrato deve ocorrer nos próximos dias. O Cruzeiro terá direito a mais da metade dos valor total da transação. Com 50% do passe do jogador, o clube terá uma compensação financeira por conta da quebra do vínculo. Além disso, o Cruzeiro deixará de pagar o alto salário do meia, que era de R$ 400 mil mensais.

O jogador foi liberado ontem da concentração cruzeirense e não atuará na partida deste domingo, contra Náutico, no Mineirão, às 18h30. A última partida pelo clube deu-se no empate contra a Portuguesa por 1 a 1 no Canindé.

O Metalist será o décimo clube da carreira de Diego Souza, de 28 anos. Revelado pelo Fluminense, o meia passou por Benfica, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco da Gama, Al-Ittihad e Cruzeiro.