Diego Souza admite jogo ruim do Grêmio e Thiago Neves provoca: 'Sou o culpado?'

O Grêmio vai para o Gre-Nal na quarta rodada da Copa Libertadores da América em baixa. O clube gaúcho teve uma de suas piores atuações na temporada na derrota para a Universidad Católica do Chile por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. O atacante Diego Souza admitiu o jogo ruim de sua equipe.

"Não conseguimos encaixar nossa maneira de marcar e acabou custando caro. Fizemos um jogo ruim e precisamos melhorar. Vamos tentar digerir o mais rapidamente esta derrota, minimizar os erros, pois vamos encarar o Internacional na próxima rodada", falou o atacante.

Nas redes sociais, o meia Thiago Neves, que recentemente deixou o Grêmio, em uma polêmica rescisão contratual, usou as redes sociais para questionar a equipe gaúcha. O atleta, que esta negociando com o Sport, postou: "Continuo sendo o culpado?".

Culpado ou não, o Grêmio segue na vice-liderança do Grupo E, com quatro pontos, contra sete do Internacional. América de Cali e Universidad Católica somam três. O time gaúcho também começa a se preocupar com a sequência de expulsões.

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio somou seu quarto jogo consecutivo com algum jogador expulso. David Braz levou o cartão vermelho, após dois amarelos. As demais expulsões aconteceram nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro.