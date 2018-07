Diego Souza aposta na força cruzeirense no Mineirão O Cruzeiro está sem jogar no Mineirão desde o dia 22 de maio, quando venceu o Resende, porque o estádio estava reservado para a Copa das Confederações. A volta ao local será nesta terça-feira, diante do Atlético-GO, também pela Copa do Brasil. E o meia Diego Souza aposta na força da torcida cruzeirense para conseguir mais uma vitória.