Diego Souza comemora retorno ao Sport: 'É a minha casa'

Após se despedir do Fluminense na terça-feira, o meia Diego Souza já amanheceu de "casa" nova. De volta ao Sport, o jogador não escondeu a alegria pela transferência, após alegar motivos pessoais para deixar o clube carioca.

"Estou muito feliz por ter conseguido voltar para o Sport. O Sport é minha casa e todos sabem do carinho que tenho pelo clube. Durante o tempo que vesti essa camisa criei uma relação muito forte com a torcida. Não vejo a hora de reencontrar a nação rubro-negra e a Ilha. Quero fazer o Sport feliz", afirmou o meia.

Diego Souza havia voltado ao Fluminense no início deste ano após ser indicado pelo técnico Eduardo Baptista, com quem havia trabalhado no Sport. A demissão do treinador após uma série de insucessos, aliás, também teria colaborado para a decisão do atleta de pedir a liberação.

A possível saída do jogador passou a ser especulada após o Fla-Flu do último domingo no Pacaembu. Diversos motivos foram levantados para tentar explicar o desejo do jogador de se desvincular tão rapidamente do clube, inclusive uma suposta crise de relação com os colegas e dívidas da diretoria. Mas o próprio Fluminense divulgou vídeo na terça em que Diego Souza alegou motivos pessoais para se despedir do clube.

Em seu retorno ao Sport, Diego Souza acertou contrato até o fim de 2017, no embalo de suas boas atuações pelo time no Brasileirão do ano passado. "Estamos muito satisfeitos com o desfecho positivo dessa negociação. Ela é fruto do empenho de toda a diretoria e da grande vontade que o Diego Souza tem de jogar no Sport. Ele tem um carinho muito grande pelo clube", afirmou André Zanotta, executivo de futebol do Sport.