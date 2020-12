Diego Souza comemora vitória do Grêmio e 'oportunismo' em lance do gol

O Grêmio recebeu o São Paulo, na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, e venceu. O centroavante Diego Souza, logo após o confronto, analisou a jogada que resultou no único gol do importante 1 a 0.

"Ali é oportunismo. Uma jogada muito bem trabalhada do Ferreira, preenchemos a área e tive a felicidade de fazer o gol", avaliou o veterano e autor do único gol da partida.

O atacante elogiou o trabalho do técnico Fernando Diniz, do São Paulo. "Contra o São Paulo tem que ser assim, é um time muito bem treinado. Digladiamos o tempo inteiro, porque se for menos que isso nós não teríamos sucesso. A equipe está de parabéns, fomos no limite, conseguimos uma vantagem importante", completou o atleta gremista.

Com o resultado, os gaúchos largam na frente por um lugar na decisão: precisam de um empate no duelo da próxima quarta-feira (30), no Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30. Os paulistas forçam os pênaltis com qualquer triunfo por um gol de diferença. Com dois, avançam à final.

Antes disso, porém, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, às 20h30 de domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro.