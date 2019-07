Diego Souza critica arbitragem e exalta postura do Botafogo após derrota

Diego Souza deixou o Maracanã na tarde deste domingo satisfeito com a atuação do Botafogo apesar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, no entanto, não deixou de criticar a arbitragem por conta de lances que, na sua avaliação, poderiam acabar com as expulsões de Cuéllar e Rafinha.

"O que tem para tirar de positivo foi a entrega que a equipe teve. Foi postura de time grande, jogamos o clássico de igual para igual. Mas os detalhes, no futebol, fazem muita diferença. Hoje eu acho que a arbitragem foi bem, mas alguns detalhes, no calor do jogo, se fosse nosso, tinha colocado para fora. Isso faz toda a diferença", disse Diego Souza.

O meia aproveitou também para parabenizar a equipe do Flamengo, que ganha um novo gás para o duelo contra o Emelec, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, e exaltou o elenco do Botafogo.

"A equipe do Flamengo está de parabéns, fez um grande jogo, furou a gente três vezes, o que não é normal. A gente teve postura boa, buscamos o resultado e honramos a camisa como tem que fazer", completou.

Com o resultado, o Botafogo chegou ao quatro tropeço consecutivo no Brasileirão e estacionou no meio da tabela, com 16 pontos. O próximo compromisso no torneio é diante do Avaí, em jogo marcado para domingo, às 19h, na Ressacada.

Antes disso, o Botafogo terá um compromisso decisivo na Copa Sul-Americana. O time comandado pelo técnico Eduardo Barroca pega o Atlético Mineiro na quarta-feira, às 21h30, no Independência. No jogo de ida: derrota por 1 a 0.