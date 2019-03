Diego Souza diz que Botafogo vai 'jogar de igual para igual' com qualquer time

Com a presença de cerca de mil torcedores na sede do clube em General Severiano, no Rio, o Botafogo apresentou o atacante Diego Souza, neste sábado. Contratado junto ao São Paulo, o reforço recebeu a icônica camisa 7 do time, que um dia foi vestida por nomes como Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha, e prometeu que o time treinado por Zé Ricardo será competitivo.

"Estou com a expectativa maravilhosa. Temos três campeonatos importantes. É um time que tem tudo para surpreender. Estou bastante motivado. Vamos jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Podem esperar um jogador aguerrido e guerreiro, que vai se doar bastante e vai procurar fazer gols", disse Diego Souza, que ouviu a torcida botafoguense cantar o nome dele pela primeira vez.

De acordo com o jogador, que vai defender o 13º clube diferente em sua carreira, a chegada ao Botafogo realiza um desejo familiar. "Quero dizer que estou muito feliz vestindo essa camisa. É um clube muito presente na minha vida, minha mãe é botafoguense, é uma satisfação grande poder dar essa alegria a ela", afirmou Diego Souza, que teve passagens também por Fluminense, Flamengo e Vasco.

A contratação foi comemorada pelo presidente do clube, Nelson Mufarrej. Apesar de avançar em confrontos eliminatórios disputados na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Botafogo venceu apenas uma vez em sete partidas no Campeonato Carioca, no qual voltará a atuar na segunda-feira, contra o Madureira, em casa, pela terceira rodada da Taça Rio.

"Com grande alegria o Botafogo está apresentando o jogador Diego Souza, neste salão nobre que marca o clube. Sabemos a experiência que ele tem, irá engrandecer muito o nosso elenco, com grandes conquistas, vitórias e títulos. Temos certeza de que o Diego Souza junto com esse elenco irá contribuir muito para as grandes conquistas que almejamos. Desejo muito sucesso a ele nesse novo desafio e ao Botafogo", disse Mufarrej.