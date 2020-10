Diego Souza diz que Grêmio merecia vencer Gre-Nal: 'Criamos mais chances de gols'

Para o atacante Diego Souza, o Grêmio poderia ter vencido o Gre-Nal 428 diante do rival Internacional e que terminou empatado por 1 a 1, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente poderia ter vencido, porque o gol deles saiu num lance casual de pênalti, quando a bola bateu no corpo do Bruno Cortez. Nós criamos as melhores oportunidades de gols, saímos na frente e poderíamos ter saído de campo com os três pontos", disse Diego Souza.

Mas, no final, ele acha que o empate em um clássico tão importante acabou sendo bom resultado. "Este é um jogo à parte. E a gente sabe que precisa criar lá na frente para vencer. Mas tivemos uma grande atuação", disse o experiente atacante.

Para o atacante Pepê, que mais uma vez deixou o campo como herói do seu time no Gre-Nal, a satisfação foi muito grande ao marcar o gol. "Todo gol é gratificante, mas em cima do Internacional é especial. Fomos muito bem no segundo tempo. No primeiro acho que faltou mais toque de bola e chegar na frente para finalizar."