Diego Souza, do Vasco, é parado em blitz e perde carteira de habilitação

RIO - O meia Diego Souza, do Vasco, teve a carteira de habilitação apreendida, na madrugada desta segunda-feira, após se recusar a fazer o teste do bafômetro em uma blitz da Operação Lei Seca, na Barra da Tijuca. Segundo a assessoria de imprensa do governo do Rio, o atleta foi liberado depois que um condutor habilitado se apresentou para levar o carro. Diego perdeu sete pontos na carteira e levou multa de R$ 957,70.

O atleta esteve em campo na vitória do Vasco, no domingo, pela estreia no Campeonato Carioca, por 2 a 0, sobre o Americano, e nesta segunda estava de folga, como os demais jogadores.

Mesmo após ser elogiado pelo técnico Cristóvão Borges, o lateral esquerdo Thiago Feltri, que estreou com a camisa do Vasco, deve enfrentar concorrência em breve. O clube estabeleceu como prioridade a contratação de um novo jogador para a posição, após negociar Jumar, titular da lateral esquerda em 2011, com o Guangzhou R&F, da China.