Diego Souza e Nenê devem ser banco na estreia do novo São Paulo

Artilheiro e vice do São Paulo em 2018, respectivamente, Diego Souza e Nenê deverão começar no banco de reservas a temporada 2019. A tendência é que o técnico André Jardine escale três dos sete reforços contratados na estreia do time na Florida Cup, nesta quinta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, às 22h (de Brasília): Tiago Volpi, Hernanes e Pablo.

Apesar de ter esboçado poucas vezes a formação do 11 inicial desde que o elenco se reapresentou, na quinta passada, o treinador mostrou no treino de terça, em Orlando, o que deverá ser as escalações do primeiro e segundo tempos da partida contra os alemães. A ideia da comissão técnica é rodar todo o grupo de jogadores ao longo das duas partidas no torneio – sábado que vem, o compromisso será diante do Ajax-HOL, às 16h.

Nos primeiros 45 minutos do duelo desta quinta, o São Paulo deverá ir a campo com: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Hernanes; Helinho, Everton e Pablo. A formação tática é a mesma que encerrou a última temporada, com as entradas de Volpi, Hernanes e Pablo nos lugares de Jean, Nenê e Diego Souza, respectivamente.

Já na etapa final a equipe poderá ter a seguinte formação: Jean; Igor Vinícius, Bruno Alves, Lucas Kal e Léo; Willian Farias, Araruna e Liziero; Nenê, Everton Felipe e Diego Souza. Nesta escalação, seriam utilizados mais três reforços: Igor Vinícius, Léo e Willian Farias.

O atacante Biro Biro deverá ser utilizado apenas contra o Ajax, mesma situação de Tréllez, Carneiro, Brenner, Rodrigo e Edimar. Completam a lista de 30 atletas que viajaram para a Flórida os goleiros Júnior e Lucas Perri.