Diego Souza é regularizado no Flu e se destaca em jogo-treino

A manhã de sexta-feira foi ótima para Diego Souza no Fluminense. O meia acabou sendo o destaque do jogo-treino entre os reservas e jogadores do sub-20 nas Laranjeiras, tendo marcado o único gol da atividade. Além disso, enfim teve o seu contrato regularizado e agora poderá fazer a sua estreia por uma competição oficial pelo time na próxima quarta-feira, diante do Madureira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Nesta manhã, enquanto os titulares na goleada por 4 a 0 sobre o Bonsucesso ficaram na academia, o técnico Eduardo Baptista comandou um jogo-treino entre os reservas e não relacionados para aquele confronto contra o time sub-20 do Fluminense. O único gol da atividade saiu no último lance e foi marcado por Diego Souza, após grande jogada individual, encobrindo o goleiro.

Eduardo Baptista aproveitou o treino para realizar observações. Como o zagueiro Renato Chaves se recupera de lesão na coxa direita, o treinador busca um substituto. E eles podem ser Henrique e Gum, que formaram a dupla de zaga no primeiro tempo, ou mesmo Nogueira e Elivélton, que disputaram a parte final do jogo-treino. Quem também treinou entre os reservas foi o atacante Pedro, recém-promovido aos profissionais.

Os reservas do Fluminense foram escalados com: Marcos Felipe (Matheus); Jonathan (Wendel), Gum (Elivélton), Henrique (Nogueira) e Léo (Ayrton); Edson, Higor Leite, Diego Souza, Osvaldo e Marcos Junior (Paulinho); Magno Alves (Pedro).

Já os juniores treinaram com: Júlio César; Breno Santos (Diogo), Derlan (Jobson), Kadu e Marquinhos Calazans; Guilherme, Hernandes, Wendel (David), Paulinho (Ramon) e João Vitor; Pedro (Felipe).