Diego Souza é regularizado pela Portuguesa e pode estrear no sábado

Diego Souza foi contratado na última semana junto ao Palmeiras e foi o 14.º reforço do clube para a Série C. Sem espaço no time do técnico Oswaldo de Oliveira, o jogador ficará na Portuguesa até o final da temporada. Com pouca experiência, o meia teve somente uma oportunidade no time profissional alviverde, em 2012.

Visando o confronto contra o Madureira, o elenco da Lusa treinou nesta terça-feira e o técnico Júnior Lopes esboçou mudanças no meio de campo. Com uma derrota - 2 a 1 para o Londrina - e um empate, a Portuguesa soma um ponto e está na oitava posição do Grupo B. Tombense e Guaratinguetá, na zona do rebaixamento, também somam um ponto.