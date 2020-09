Diego Souza elogia Fortaleza e valoriza empate do Grêmio

O Grêmio recebeu o Fortaleza na tarde deste domingo e ficou no empate, por 1 a 1, com o Fortaleza, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do único gol mandante foi o meia-atacante Diego Souza, aos seis minutos da etapa final, cobrando pênalti.

A bola, porém, demorou para entrar. Na primeira tentativa, o veterano atacante bateu, mas o goleiro Felipe Alves defendeu. Luiz Fernando pegou o rebote e guardou. No entanto, o árbitro Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) considerou que houve invasão da grande área. Assim, Diego Souza teve nova oportunidade - e não desperdiçou. Chutou forte no meio do gol.

"Na segunda vez, bati firme. No momento que estávamos crescendo, a bola entrou. Acho que ali não era para a expulsão dos dois. A equipe do Fortaleza é qualificada, não conseguimos a vitória e vamos buscar melhorar sempre", declarou o jogador, logo após o empate.

Ele ainda comentou sobre a confusão envolvendo o atacante Luiz Fernando, do Grêmio, e o lateral Gabriel Dias, do Fortaleza, que se estranharam aos 25 minutos da etapa final e acabaram tomando cartão vermelho.

"A gente teve algumas oportunidades, infelizmente eles (Luiz Fernando e Gabriel Dias) se estranharam, mas acho não era pra expulsão. Tentamos da melhor maneira, a equipe do Fortaleza toca muito bem a bola", encerrou.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, quando vai ao San Carlos de Apoquindo, no Chile, enfrentar a Universidad Católica, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Já pelo Brasileirão, encara o Palmeiras, no domingo (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h.