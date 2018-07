Diego Souza espera evoluir após estreia ruim no Cruzeiro A esperada estreia de Diego Souza pelo Cruzeiro não aconteceu como o jogador e a torcida esperavam. O meia teve duas boas oportunidades de gol, ambas de cabeça, no final do segundo tempo, mas não conseguiu marcar e viu a equipe ficar no empate por 0 a 0 com o Guarani de Divinópolis, em partida disputada em Nova Serrana e válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.