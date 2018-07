Diego Souza espera ser decisivo contra o Atlético-PR Ainda sem convencer no meio-campo do Vasco, Diego Souza espera repetir a atuação da semana passada e ser decisivo no jogo contra o Atlético Paranaense, quinta-feira, em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Curitiba, o apoiador marcou um gol no empate por 2 a 2. Com isso, o Vasco pode até empatar por 1 a 1, em casa, que estará classificado para as semifinais da Copa do Brasil.