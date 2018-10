Diego Souza espera ver São Paulo repetir arrancada do 1º turno

Esperança. Esta é a palavra da vez pelos lados do São Paulo, que busca reencontar seu caminho no Campeonato Brasileiro a partir deste domingo, quando visita o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, pela 29ª rodada. Para o meia-atacante Diego Souza, ainda há muito jogo a ser disputado. E ele fez uma comparação com o primeiro turno para dizer por que acredita na retomada tricolor.

"No primeiro turno, nessa mesma fase, a gente não era líder e tivemos momentos ruins também. Os dez jogos finais da tabela são da sequência que crescemos muito. Sendo assim, no segundo, temos condições", afirmou o camisa 9, ao site oficial.

Coincidência ou não, antes daquele duelo com os gaúchos no Morumbi, o São Paulo tinha 16 pontos, quatro atrás do então líder Flamengo. É exatamente a mesma distância atualmente que o separa do Palmeiras na tabela: 56 a 52. Depois de empatar com o Inter (0 a 0) no Morumbi, o time venceu oito dos nove confrontos seguintes e terminou o turno à frente de todos os concorrentes. Confira como foi a sequência:

São Paulo 0 x 0 Internacional

Atlético-PR 0 x 1 São Paulo

São Paulo 3 x 0 Vitória

Flamengo 0 x 1 São Paulo

São Paulo 3 x 1 Corinthians

Grêmio 2 x 1 São Paulo

Cruzeiro 0 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 1 Vasco

Sport 1 x 3 São Paulo

São Paulo 2 x 0 Chapecoense

"Temos time, é colocar a cabeça no lugar e concentrar bastante. Não podemos pensar em dez jogos, mas sempre no próximo, porque temos de voltar a ganhar rapidamente, assim voltará a paz e buscaremos a liderança do campeonato", disse Diego Souza.