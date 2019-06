Diego Souza exalta Barroca no Botafogo: 'Nos deixa com prazer de jogar'

O Botafogo levou a melhor sobre o Vasco no clássico deste domingo, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória por 1 a 0, o meia-atacante Diego Souza ressaltou a importância do técnico Eduardo Barroca no bom ambiente do time carioca.

"Foi um jogo atípico, às 11 horas da manhã. Nós estamos mais acostumados a acordar mais tarde e descansar antes do jogo, mas o time está de parabéns pela vitória. O nosso time está tendo prazer de jogar futebol. É o que o Barroca tem feito, ele deixou o elenco com prazer de jogar junto", afirmou.

O resultado manteve o Vasco na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas Diego Souza também elogiou o adversário e o técnico Vanderlei Luxemburgo. "O jogo foi decidido nos detalhes. Graças a Deus aproveitamos a oportunidade. O time do Vasco é muito bem organizado e tem um treinador que entende de bola. A gente sabia que não seria um jogo fácil", comentou.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 12 pontos, ocupando a quinta colocação. A equipe ainda tem um jogo a menos porque a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras foi anulada por suposto uso indevido do árbitro de vídeo (VAR). O jogo ainda será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode ser remarcado.