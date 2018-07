Diego Souza exalta 'sensação maravilhosa' de voltar ao Fluminense

Dez anos depois de se despedir do Fluminense com o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2005, Diego Souza está de volta. O meio-campista, que rodou pelo País antes de voltar às Laranjeiras, fez bom Brasileirão no ano passado pelo Sport e agora comemorar ter novamente a chance de vestir a camisa tricolor.

"É uma sensação maravilhosa sem dúvida nenhuma poder voltar para a equipe que te deu tudo, que te deu oportunidade. Primeiramente, tenho que agradecer ao Fluminense por tudo que aconteceu na minha vida. Foi o clube que abriu as portas para mim", comentou Diego Souza, em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Dez anos depois de se transferir para o Benfica, Diego Souza volta à Laranjeiras aos 30 anos muito diferente. Experiente, o meia passou por Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, Sport, Metalist e Al Ittihad antes de voltar para casa.

"Minha vida mudou bastante desde a minha saída. Jogava de segundo volante na época. Hoje sou mais experiente, mais rodado. Tenho o objetivo de ajudar da melhor maneira possível a conquistar títulos. Time grande que tem que estar sempre lutando por coisas grandes. Quero fazer parte deste grupo e fazer história", completou.