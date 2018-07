Diego Souza faz exames no Cruzeiro e mira uma vaga na seleção

BELO HORIZONTE - Anunciado oficialmente na última sexta-feira como reforço do Cruzeiro, o meia Diego Souza se apresentou ao clube na manhã desta quarta, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, onde foi submetido a exames médicos antes de assinar contrato. O compromisso ainda não foi firmado entre as partes no papel, mas terá duração de três anos, e o jogador afirmou em sua chegada que uma boa possível trajetória pelo time poderá levá-lo de volta à seleção brasileira.

O jogador acabou ficando longe dos holofotes e consequentemente da seleção após uma passagem rápida e frustrante pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para onde foi após ter deixado o Vasco no meio deste ano. E o atleta espera fazer de sua passagem pelo Cruzeiro um trampolim para um ciclo que culminaria em sua possível participação na Copa do Mundo de 2014, cujo palco será o Brasil.

"Fui para a Arábia, não deu certo, mas há males que vem para bem. Tive a oportunidade de vestir esta camisa do Cruzeiro, que vai me dar total tranquilidade para trabalhar e pensar nesse meu objetivo de voltar a jogar na seleção. Tem Copa do Mundo aí pela frente, o grupo ainda está em formação. Fazendo um ano bom, tenho tudo para ser lembrado. Espero começar bem, atuar bem e, por consequência, chegar à seleção", disse Diego Souza, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Após os exames médicos realizados nesta quarta, o meio-campista irá curtir um período de férias antes de se reapresentar no dia 7 de janeiro, quando o elenco cruzeirense iniciará os treinos visando a temporada de 2013. E o atleta aposta que poderá ajudar a equipe a encerrar um jejum de títulos de maior expressão que dura desde 2003, quando o clube faturou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

"A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que o Cruzeiro não pode ficar tanto tempo sem ganhar. Os planos para 2013 são maravilhosos. Então, espero chegar e ajudar, para que a gente possa fazer um excelente início de temporada e ir bem forte na Copa do Brasil, que é uma competição que dá vaga na Copa Libertadores. Se Deus quiser e a gente for bem, conquistando este título teremos uma segurança para o ano", projetou, antes de destacar que "espera conseguir fazer história, que é ganhando" campeonatos.