Diego Souza fica fora de treino, é vetado e dará lugar a Tréllez no São Paulo

Diego Souza ficou fora do treino que o São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e foi vetado pelo departamento médico do clube do jogo contra o Vasco, nesta quinta, às 20 horas, em São Januário, no Rio, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dores no joelho direito e autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo, no Morumbi, o meia-atacante será substituído por Tréllez no duelo diante dos vascaínos. O jogador colombiano treinou na equipe titular tricolor na atividade comandada pelo técnico André Jardine nesta quarta e tentará suprir a ausência do principal artilheiro são-paulino nesta temporada, com 16 gols.

Além de Diego Souza, o São Paulo confirmou que o atacante Brenner, com um edema na região posterior da coxa esquerda, também está fora da partida contra o Vasco. Por causa do problema, ele foi mais um jogador descartado da delegação que viaja para o Rio nesta quarta.

Desfalque de peso para este duelo decisivo para o São Paulo, Diego Souza já havia fica fora de treinamentos realizados na segunda-feira e na terça. Antes do jogo contra o Grêmio, no último dia 15, ele torceu o joelho direito e acabou também não participando do empate por 1 a 1 com a equipe gaúcha, no Morumbi. Porém, retornou à formação titular no domingo e marcou o gol da vitória sobre os cruzeirenses com um lindo voleio. Agora, entretanto, voltou a sentir dores no joelho e será desfalque novamente.

O São Paulo ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 62 pontos, e luta para conquistar a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, que será garantida pelos quatro primeiros colocados do torneio nacional. O Grêmio, também com 62 pontos e em quarto lugar, encara o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.