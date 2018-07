Diego Souza garante estar recuperado no Atlético-MG O meia Diego Souza chegou a assustar a torcida atleticana no começo da semana, quando sentiu dores musculares e ficou fora dos treinos. Mas ele garantiu nesta sexta-feira que já está completamente recuperado e pronto para defender o Atlético-MG diante do Flamengo, neste sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão.