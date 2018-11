Diego Souza garante São Paulo e vibra com gol 100 no Campeonato Brasileiro

O atacante Diego Souza atingiu uma marca importante na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi. Ao abrir o placar diante de sua torcida, ele chegou ao seu centésimo gol na história do Campeonato Brasileiro. Entre os atletas que disputam a competição, ele só está atrás de Fred, que tem 140 gols.

"Me falaram depois que poderia fazer meu gol 100. Fico feliz de estar marcando e ajudando o São Paulo para a gente tentar a vaga direta na Libertadores. Entro em campo, a cobrança existe, mas procuro fazer o meu melhor. Nosso time vai batalhar com dignidade até o fim do campeonato", disse o jogador.

Diego Souza era dúvida para a partida nos dias anteriores e por causa de uma pequena entorse no joelho não chegou a enfrentar o Grêmio, pela 34ª rodada. Mas o jogador se recuperou e retomou seu lugar no time, deixando Tréllez no banco de reservas. O trabalho para recuperar o atleta se mostrou importante até pela presença de área de Diego Souza.

Após duas partidas seguidas no Morumbi, o São Paulo agora terá de ir ao Rio para enfrentar o Vasco, pela 36ª rodada do Brasileirão. O principal desfalque do técnico André Jardine será o zagueiro Bruno Alves, que tomou o terceiro cartão amarelo. Para seu lugar, Anderson Martins e Rodrigo Caio concorrem pela vaga de titular.