Diego Souza garante seriedade em amistoso do Cruzeiro

ORLANDO - Depois de golear por 4 a 0 o Fort Lauderdale Strikers, time da segunda divisão norte-americana, domingo, o Cruzeiro espera mais dificuldade no confronto do próximo sábado. O adversário da vez será o Monarcas Morelia, que já disputou Campeonato Mundial e foi o quinto colocado no último Campeonato Mexicano.

Diego Souza promete seriedade no duelo que vai acontecer no ESPN Wide World of Sports, em Orlando, na Flórida (EUA). "A gente sabe da qualidade do adversário, uma equipe mais forte (que o Fort Lauderdale Strikers), de mais tradição e vamos procurar fazer o nosso papel e vencer também essa a partida", comentou.

O meia garante que o Cruzeiro vai entrar focado para fazer o seu melhor, como se a partida fosse de competição oficial. "É uma experiência nova e que vai nos acrescentar bastante quando voltar e começar o Campeonato Brasileiro novamente. Importante e temos fazer o nosso trabalho. A gente sabe de nossa responsabilidade, sabe que é um jogo amistoso, mas quando o juiz apita, ninguém quer perder, todo mundo quer fazer bem o seu trabalho", observou.