Diego Souza lamenta empate com o Corinthians: 'Tentamos de todas as maneiras'

O empate com o Corinthians na Neo Química Arena teve sabor de derrota para o Grêmio, que terminou a partida com dois jogadores a mais. O atacante Diego Souza lamentou que o time gaúcho não tenha conseguido converter as oportunidades criadas em gols na igualade por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

"A gente sufocou, tentamos de todas as maneiras. A equipe do Corinthians ficou com todo mundo dentro da área, tentamos de todas maneiras, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol da vitória. As coisas não aconteceram", reconheceu Diego Souza.

O Corinthians teve o zagueiro Marllon expulso aos 30 minutos do primeiro tempo após entrada forte em Pepê. Aos 21 da etapa final, Otero cometeu falta em Luiz Fernando, recebeu o segundo amarelo e deixou o time paulista com um a menos.

Agora, as atenções do Grêmio estão voltadas para a Copa Libertadores. Na quinta-feira, o time vai até o Paraguai enfrentar o Guaraní, pela partida de ida das oitavas de final. A partida pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, em Porto Alegre, foi adiada, ainda sem uma nova data definida.