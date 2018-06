Diego Souza não aparece em apresentação e aumenta rumores sobre saída do Sport

O elenco do Sport se apresentou nesta quarta-feira e iniciou sua preparação para a temporada de 2018. Mas o que realmente chamou a atenção foram os atletas que não compareceram à atividade. Foi o caso do meia Diego Souza.

Principal jogador do elenco e frequentemente convocado por Tite à seleção brasileira, Diego Souza recebeu uma proposta para se transferir ao São Paulo no final do ano, mas os valores não agradaram a diretoria do Sport.

A ausência na apresentação, assim, aumenta os rumores de que o meia poderia estar de saída. Diego Souza já fora especulado pelo Palmeiras no ano passado, quando demonstrou certa insatisfação por não ser negociado.

Após os atletas se apresentarem ao técnico Nelsinho Baptista nesta quarta, o Sport informou apenas que "sete jogadores justificaram as suas ausências à direção e estão sendo aguardados ao longo da semana".

Outro atleta que não compareceu à atividade foi o volante Rithely. Destaque do time nas últimas temporadas, ele também recebeu uma proposta oficial - do Internacional - que foi descartada pelo Sport. Pode, assim, também estar de saída.

Se os dois atletas não estiveram presentes, o meia Marlone foi a grande novidade nesta quarta-feira. Contratado do Corinthians, ele retorna ao Sport para tentar resgatar o seu bom futebol após apagada passagem por empréstimo pelo Atlético Mineiro.