Diego Souza não é relacionado pelo Atlético-MG para o clássico mineiro

BELO HORIZONTE - O meia Diego Souza, contratado na temporada passada para ser o principal jogador do elenco alvinegro, está mesmo de malas prontas para sair do Atlético-MG. O Vasco deverá ser o seu destino. O jogador não foi relacionado para o clássico deste domingo contra o América-MG, aumentando as chances de que a transferência para o futebol carioca se concretize.

A lista divulgada neste sábado por Dorival Junior tem também como novidade a volta de Jobson à relação. Ele ficou de fora do grupo que viajou ao Maranhão, pela Copa do Brasil, e ganha nova chance no Campeonato Mineiro. Há, porém, a chance de ele ser cortado do banco, uma vez que o treinador relacionou dois jogadores a mais do que os que podem ser inscritos no jogo. São seis atacantes - também Diego Tardelli, Magno Alves, Neto Berola, Ricardo Bueno e Wesley - e pelo menos um deve ficar de fora do clássico na Arena do Jacaré.

Quem aparece mais uma vez na lista é o volante Toró, que foi relacionado pela primeira vez no meio de semana e pode fazer sua estreia pelo Atlético-MG. O time titular no clássico deverá ter: Renan Ribeiro; Serginho, Werley, Réver e Leandro; Zé Luís, Richarlyson, Ricardinho e Renan Oliveira; Diego Tardelli e Magno Alves.

Confira os 20 jogadores relacionados pelo Atlético-MG:

Goleiros - Geovanni e Renan Ribeiro.

Lateral - Leandro.

Zagueiros - Leonardo Silva, Réver e Werley.

Volantes - Richarlyson, Serginho, Toró e Zé Luis.

Meias - Jackson, Mancini, Renan Oliveira e Ricardinho.

Atacantes - Diego Tardelli, Jobson, Magno Alves, Neto Berola, Ricardo Bueno e Wesley.