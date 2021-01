Diego Souza parabeniza elenco do Grêmio por vitória: 'Muito importante'

A estrela de Diego Souza voltou a brilhar na noite desta quarta-feira ao marcar o gol da vitória do Grêmio sobre o Bahia, por 2 a 1, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o artilheiro fez questão de dividir os méritos com todos os companheiros.

"A gente sabia que não seria um jogo fácil, porque o time do Bahia não merece estar nessa situação. Mas suportamos bem. Para uma volta a equipe foi bem, tomamos um calor no final, mas fizemos por merecer. Estão todos de parabéns. Uma vitória muito importante", disse Diego Souza.

Leia Também Grêmio sofre, mas supera o Bahia em Porto Alegre e entra no G4 do Brasileirão

Esse é o melhor momento da carreira do atacante de 35 anos em termos de gols. Em 45 partidas, Diego Souza marcou 24 gols, já deixando para trás a temporada 2017, quando balançou as redes 21 vezes em 55 jogos pelo Sport.

A vitória foi ainda mais especial para o garoto Vanderson, de apenas 19 anos. Em sua segunda partida como profissional, o lateral-direito marcou o primeiro gol com a camisa do Grêmio e não segurou as lágrimas na comemoração.

"Feliz demais pela minha segunda atuação como profissional vestindo essa camisa gigante e mais feliz ainda pelo gol", vibrou Vanderson, que acabou sendo substituído durante o segundo tempo com cãibras.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 48 pontos e está no G4 do Brasileirão, embora possa ser ultrapassado pelo rival Internacional, que nesta quinta-feira enfrenta o Ceará, em Fortaleza.