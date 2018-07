Diego Souza pode ser suspenso após ofender torcida

Diego Souza pode ter outros problemas para enfrentar além da ira do torcedor palmeirense. Nesta sexta-feira, o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, pediu as imagens da partida entre Palmeiras e Atlético Goianiense e antecipou que o meia pode ser suspenso por ofender a torcida.

Se for mesmo denunciado, Diego Souza responderá ao artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (provocar o público durante partida, prova ou equivalente). Assim, pode ser suspenso de duas até seis partidas.

O incidente ocorreu após Diego Souza ser substituído na vitória sobre o Atlético Goianiense, por 1 a 0. Enquanto se encaminhava para o banco, os torcedores começaram a vaiá-lo. Revoltado, ele respondeu com gestos obscenos e xingamentos.

No Campeonato Brasileiro do ano passado, o lateral-direito Leonardo Moura foi suspenso em duas partidas por incidente parecido. Depois de marcar um gol na partida contra o Náutico, ele fez gestos obscenos à torcida do Flamengo.