Diego Souza quer encerrar jejum de gols no Vasco O meia Diego Souza estreou no Vasco marcando um gol no clássico contra o Botafogo, na Taça Rio. Mas parou por aí. O jejum já o incomoda e ele espera reencontrar o caminho do gol no jogo decisivo de sábado, contra o Olaria, no Engenhão, pela semifinal da Taça Rio.