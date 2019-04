Diego Souza reclama da arbitragem após eliminação do Botafogo

Assim que apitou o fim de jogo no Estádio Alfredo Jaconi, o árbitro paulista Vinícius Furlan foi cercado por alguns jogadores do Botafogo, que se sentiram prejudicados após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira.

Os lances mais discutidos pelos botafoguenses foram o gol anulado de Cícero logo aos três minutos de jogo e a expulsão de Alex Santana ainda no primeiro tempo. O meia-atacante Diego Souza era um dos mais revoltados com Vinícius Furlan.

"Acho que nossa equipe mostrou para que veio, mas a arbitragem infelizmente atrapalhou. Anulou um gol legal e usou dois pesos e duas medidas na expulsão. Mais uma vez a gente foi prejudicado", afirmou Diego Souza.

A derrota para o Juventude em Caxias do Sul resultou na eliminação do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque no Rio os dois times empataram por 1 a 1. "É difícil. Não tem explicação", disse o lateral Marcinho.

Agora, todas as atenções do Botafogo estão voltadas para a disputa do Campeonato Brasileiro. A estreia será em 27 de abril, contra o São Paulo, no Morumbi. Resta saber se Zé Ricardo será o treinador do time alvinegro até lá.