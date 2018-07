Diego Souza se acerta com o Metalist e volta para o Sport

Principal jogador do Sport no segundo semestre do ano passado, Diego Souza está de volta ao clube pernambucano. O meia, que tem passagens por Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco e Cruzeiro, finalmente se acertou com o Metalist, dono dos seus direitos federativos, e assinou novo contrato de um ano com a equipe rubro-negra.

Nesta terça-feira, ele desembarcou em Recife para se juntar ao elenco do Sport que se prepara para a disputa da Copa do Nordeste. "Estou muito animado com o que podemos desenvolver nesta temporada. Acredito muito no time que o Sport tem. Quero começar a treinar o mais rápido possível", disse Diego Souza, na chegada a Recife.

O jogador, contratado em agosto do ano passado, acredita que pode ajudar a levar o Sport de volta à Libertadores. "Queremos grandes objetivos. Queremos conquistar grandes campeonatos. Estou no Sport por isso. Eu e o clube temos as mesmas ambições."