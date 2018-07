Diego Souza se prepara para encarar a torcida do Palmeiras

Em seu jogo de estreia na nova casa, a Arena Palestra, contra o Sport, nesta quarta-feira, a partir das 22h, a equipe do Palmeiras vai encontrar com um velho conhecido. Peça chave no elenco do Sport Clube do Recife, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o meia Diego Souza atuou no alviverde entre os anos de 2008 e 2010, conquistando uma legião de fãs e um outro bom número de desafetos.

O jogador carioca é dono de um dos gols mais bonitos da história do antigo estádio Palestra Itália, em 29 novembro de 2009 - marcado contra o Atlético Mineiro, quando chutou a bola "de primeira" e de "voleio", do meio de campo, encobrindo o então goleiro do Galo, o uruguaio Fabián Carini. No ano seguinte, o jogador acabou deixando o Palmeiras, depois de muitas críticas, em especial da organizada Mancha Alviverde, que chegou a dar o "troféu pipoca" ao atleta, acusando-o de sumir em campo nos momentos decisivos do campeonato, no qual a equipe paulista teve um desempenho sofrível.

Para encarar a velha conhecida torcida alviverde, que já comprou de todos os 32 mil ingressos colocados à venda desde a última sexta-feira, Diego Souza aposta na tranquilidade e motivação. "Estou muito motivado pelo momento que a nossa equipe vive e um jogo como esse com certeza estimula. Eu sou um profissional e quero fazer gol, ajudar o Sport. Temos objetivos no campeonato, e por isso a gente precisa da vitória. Minha história no Palmeiras agora ficou para trás. Estou procurando novos capítulos, novas histórias. Estou em busca de uma história bonita no Sport. Quem sabe eu possa fazer um gol na estreia da Arena", afirmou, para em seguida completar.

Questionado sobre a sensação de enfrentar o ex-time, onde teve uma atuação tão marcante, o atleta evitou polemizar. "Sem dúvida nenhuma vou ser vaiado, quando pegar na bola criticado. Isso acontece com qualquer jogador. Eles precisam da vitória, mas tenho certeza que o torcedor palmeirense gosta de mim por tudo que fiz. Mas isso não vai mudar a minha história. Fiz um dos gols mais bonitos do Palestra, quando ganhei uma placa na Sala de Troféus", destacou.

O bom momento do jogador na equipe pernambucana, que ocupa hoje a 12ª posição no ranking da competição, com 44 pontos, é comemorado pela torcida rubro-negra. No último domingo, logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense, Diego rasgou elogios ao clube, ao grupo e a torcida. Na coletiva com a imprensa, ao ser questionado sobre o futuro respondeu que não há como não pensar em manter o vínculo com os campeões do Nordeste por mais tempo, dando a entender que caminham a passos largos as negociações para sua permanência na Ilha do Retino para a temporada 2015.

"O Sport tem que se manter na Série A. É um clube de tradição de torcida, que dá tranquilidade para trabalhar, honra seus compromissos e tem um grupo maravilhoso. Não tem como não pensar em continuar. O Sport vai forte para o ano que vem e espero que possa renovar. Estou gostando bastante do Recife. O torcedor me acolheu de uma forma maravilhosa. Mas não depende só de mim", comentou, na ocasião. O jogador tem vínculo com o Metalist, da Ucrânia, que o emprestou para a equipe pernambucana.

Para a partida de estreia da nova arena, as entradas foram comercializadas em seis etapas diferentes de venda, com preços que variaram de R$ 80,00 (com a opção de meia para estudante) até R$ 500 (também com a possibilidade de meia entrada). Para a torcida visitante, os ingressos custarão R$ 250,00 e podem ser comprados até o início da partida.

TRAJETÓRIA

Diego Souza iniciou sua carreira no Fluminense, em meados de 2003, como meia-defensivo. Começou a se destacar pelo tricolor em 2004, sendo chamado para a Seleção Brasileira Sub-20 e em 2005 fez parte do elenco que foi campeão carioca e vice da Copa do Brasil. Em maio de 2005, foi vendido ao Benfica. Em 2008, quando Benfica e São Paulo o disputavam, Diego acabou decidindo-se por ir jogar no Palmeiras, de Vanderlei Luxemburgo, treinador da equipe Alviverde na ocasião, conquistando o Campeonato Paulista do mesmo ano. Em 2009, com boas atuações pela equipe paulistana no Campeonato Brasileiro, foi convocado por Dunga para defender a Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Em maio de 2010, foi afastado da equipe do Palmeiras, após dias de silêncio depois que ele foi substituído no jogo, pela Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, e saiu sendo xingado e vaiado, respondendo mostrando o dedo em riste para algumas pessoas da torcida.