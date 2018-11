Diego Souza se recupera e pode reforçar São Paulo contra o Cruzeiro no Morumbi

Diego Souza foi a grande novidade do treinamento do São Paulo, neste sábado, antes do jogo contra o Cruzeiro, no estádio do Morumbi, na capital paulista, às 19 horas deste domingo, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, recuperado de uma torção no joelho direito que o tirou do empate contra o Grêmio na última quinta-feira, pode ser utilizado pelo técnico André Jardine.

O treinamento no CT da Barra Funda foi constituído por um coletivo entre titulares e reservas, além de um aperfeiçoamento das finalizações.

Neste sábado, o São Paulo venceu o Internacional na primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em jogo que aconteceu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Vinícius Garcia fez o gol da vitória tricolor, que agora vai decidir o título em casa. A partida de volta acontece no próximo sábado, às 17 horas, no estádio do Morumbi.

Confira a lista com os atletas relacionados do São Paulo:

Goleiros - Jean e Sidão

Laterais - Bruno Peres, Edimar, Reinaldo e Tuta

Zagueiros - Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes - Araruna, Hudson, Jucilei e Liziero

Meias - Everton, Everton Felipe, Helinho, Nenê e Shaylon

Atacantes - Antony, Brenner, Diego Souza e Tréllez