Diego Souza sonha com gol em estreia pelo Cruzeiro O meia Diego Souza recebeu nesta sexta-feira a notícia de que está regularizado junto à CBF e, por isso, liberado para estrear pelo Cruzeiro diante do Guarani, neste domingo, pelo Campeonato Mineiro. Isso só aumentou a ansiedade do jogador, que já sonha até com o primeiro gol pelo clube.