Diego Souza tem dívida a pagar em duelo do São Paulo com o Bahia

Diego Souza será a principal novidade do São Paulo que encara o Bahia neste sábado, às 19h, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta ao time após cumprir suspensão na partida anterior, o camisa 9 está em dívida com a torcida.

Primeiro, porque sua última exibição no estádio tricolor durou apenas 33 minutos, tempo que ele levou para ser expulso contra o Fluminense, no dia 2. Além de prejudicar o time, que suou para arrancar o empate em 1 a 1, foi desfalque significativo na derrota para o Atlético-MG, na última quarta-feira, que custou a liderança à equipe, hoje segunda colocada na tabela.

Segundo, porque apesar de ser o vice-artilheiro do São Paulo no ano, com 11 gols – tem um a menos que Nenê –, não balança as redes no Morumbi há mais de três meses. A última vez foi no dia 30 de maio, quando anotou um na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, pela oitava rodada.

De lá para cá, marcou três gols, todos fora de casa: um contra o Grêmio, em Porto Alegre, um diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, e outro contra o Sport, no Recife. Por sinal, Diego Souza passou em branco nos quatro últimos jogos de que participou, incluindo os minutos em campo contra o Fluminense, quando recebeu seu único cartão vermelho no ano – acumula ainda quatro amarelos.

Hoje, ele não terá a companhia de Everton, machucado. O São Paulo também não poderá contar com Reinaldo (suspenso), Arboleda (serve a seleção equatoriana), Luan (na seleção brasileira sub-20), Bruno Peres (estiramento no adutor direito), Rodrigo Caio (em recuperação de trauma no joelho direito) e Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo).

Velho conhecido está em alta no Bahia

Jogador do São Paulo por cerca de um ano e meio, de 2016 a 2017, o centroavante Gilberto é uma das principais apostas do técnico Enderson Moreira para surpreender no Morumbi. O goleador, que correu o risco de desfalcar a equipe em razão de uma conjuntivite, está confirmado no 11 inicial. Ele já tem sete gols marcados em 13 jogos pelo Bahia nesta temporada. No ano passado, chegou a fazer sombra a Lucas Pratto quando o argentino vivia má fase no clube paulista.

Outro ex-são-paulino no Bahia é o lateral-direito Bruno. Este, porém, além de estar machucado, não poderia jogar por questões contratuais – ainda pertence ao São Paulo. Quem também será baixa no rival é o zagueiro Douglas Grolli, que se recuperou de lesão, mas ainda não trabalhou com o restante do grupo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Sidão; Régis, Bruno Alves, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Liziero (Tréllez). Técnico: Diego Aguirre.

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Ramires e Zé Rafael; Edigar Junio e Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

Juiz: Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

Local: Morumbi.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo