Diego Souza vê Botafogo irregular, mas comemora vitória para Beth Carvalho

O Botafogo saiu atrás no placar, virou, abriu dois gols de diferença e ainda viu o adversário diminuir. Assim foi a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, bastante comemorado por ser o primeiro no torneio, a oscilação demonstrada no Engenhão é um ponto a ser melhorado na sequência da competição.

"No segundo tempo não fomos bem, mas no primeiro envolvemos bem e tivemos superioridade para fazer até mais. No segundo tempo foi mais difícil e acabamos tomando gol no final , mas a equipe está de parabéns", avaliou o meia-atacante Diego Souza.

O jogador também aproveitou para homenagear a cantora Beth Carvalho, que morreu na última terça-feira. Botafoguense, ela teve o corpo velado no Salão Nobre do Clube. Outra homenagem foi feita antes de a bola rolar no Engenhão, com a música "Vou festejar" sendo tocada no lugar do tradicional minuto de silêncio. "Nada mais justo do que homenagear a nossa madrinha Beth Carvalho com a vitória, eu que gosto muito de samba, que Deus a tenha", afirmou o jogador.

O Botafogo volta a campo às 16 horas deste domingo, em mais uma partida no Engenhão, desta vez contra o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão.