Diego Souza vê São Paulo maduro e enaltece bom resultado fora de casa

O atacante Diego Souza, um dos destaques da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo no Mineirão afirma que o time está mostrando maturidade para disputar o título brasileiro. A equipe é vice-líder, com dois pontos de desvantagem para o Flamengo, que também venceu na 15ª rodada. Com a vitória em Belo Horizonte, o São Paulo se consolidou como o melhor visitante, com 15 pontos (quatro vitórias, três empates e duas derrotas).

“Nosso grupo está mostrando maturidade e tem condições (de disputar o título). Ainda falta muito campeonato, mas esses jogos fazem a diferença”, disse o atacante, autor do primeiro gol após grande jogada do equatoriano Joao Rojas, um dos destaques da partida.

Diego Souza afirma que um pontos fundamentais para a vitória foi a força das categorias de base do São Paulo. O técnico Diego Aguirre não teve três peças: Arboleda, Militão e Hudson, todos suspensos. Com isso, escalou Araruna na lateral-direita. No meio, escalou Luan Santos, outro jogador revelado na base e que tem apenas 19 anos. Os dois tiveram boas atuações e fizeram com que o time não sentisse falta dos titulares.

“O time é de jovens, mas é a base do São Paulo. Todos têm personalidade. O menino de 19 anos (Luan) mostrou facilidade para jogar. A gente só passa a nossa experiência porque a gente já passou por isso. O sonho dele se torna realidade e está solto para jogar. O Campeonato Brasileiro não se joga com 11 jogadores, mas com grupo”, disse o atacante.

O São Paulo confirmou seu grande momento no Campeonato Brasileiro com a vitória em Belo Horizonte. Dos 12 pontos que disputou contra candidatos ao título brasileiro (Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro), o time conseguiu nove. Foram três vitórias e uma derrota, exatamente para o time gaúcho na última rodada. Na próxima rodada, o time enfrenta o Vasco, no Morumbi.