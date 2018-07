Diego Souza vê união como chave do sucesso vascaíno O Vasco teve uma temporada inesquecível, com a conquista do título inédito da Copa do Brasil, o vice-campeonato do Brasileirão e a boa campanha que o levou até as semifinais da Copa Sul-Americana. Para o meia Diego Souza, um dos principais jogadores do time, o segredo para esse sucesso no ano de 2011 foi a união do elenco vascaíno.